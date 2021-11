Polizei Bielefeld

POL-BI: Gruppe setzt Kinderwagen zum Ladendiebstahl ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Eine Gruppe von Ladendieben griff am Samstag, 06.11.2021, in zwei Geschäften zu und versuchte Kleidung zu stehlen. Ladendetektive hielten die Tatverdächtigen nach einem Diebstahl fest und riefen die Polizei.

Den Ladendetektiven fielen gegen 16:30 Uhr in einem Geschäft an der Bahnhofstraße, Nähe Jahnplatz, fünf Erwachsene mit vier Kindern und zwei Kinderwagen auf. Die Zeugen beobachteten, dass die Personengruppe, nach Betreten des Geschäftes, Ware von den Kleiderständern nahm und auf die zwei Kinderwagen verteilte. Anschließend verließen sie den Laden, ohne die im Kinderwagen befindliche Ware zu bezahlen.

Die Detektive sprachen die Diebe im Alter von 18 bis 29 Jähren an und geleiteten sie wieder zurück in das Geschäft. Bei der Durchsicht der beiden Kinderwagen fanden die Zeugen eine große Menge an Kleidungsgegenständen, unter denen sich auch Ware aus einem anderen Bekleidungsgeschäft befand.

Sie hielten die Täter, zwei Ehepaare mit jeweils zwei Kindern sowie einen 21-jährigen Mann, fest und riefen die Polizei. Zu den Taten machten die Diebe aus Herford gegenüber den hinzugerufenen Polizisten keine Angaben. Die Ware im Wert von über 1000 Euro verblieb im Geschäft Strafverfahren sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell