POL-BI: Einbrecher in Apotheke festgenommen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Jahnplatz haben Streifenbeamte einen Dieb in der Nacht zu Montag, 08.11.2021, in einer Apotheke überrascht, der zuvor eine Glastür mit einem Stein eingeworfen hatte.

Gegen 01:25 Uhr löste ein Einbrecher einen Alarm aus, als er mit einem Stein, einer angrenzenden Baustelle, ein Glaselement der Eingangstür beschädigte. Durch das entstandene Loch betrat der Mann das Geschäft. Er durchsuchte in dem Geschäftsraum und in angrenzenden Räumen Schränke und Schubladen.

Bei dem tatverdächtigen 28-jährigen Bielefelder entdeckten die alarmierten Polizisten Wechselmünzgeld und einige Medikamente. Seine Beute hatte er sich bereitgelegt und teilweise bereits in einem Rucksack verstaut. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und durfte nach der Anzeigenerstattung das Polizeipräsidium wieder verlassen.

