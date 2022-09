BPOLI MD: 33-jährige Drogenbesitzerin randaliert im Bahnhof, droht Bahnmit-arbeitern und leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Bahnhof Bitterfels (ots) - Am Mittwoch, den 31. August 2022 kontrollierten Beamte des Bundespolizeireviers Dessau gegen 02:00 Uhr einen jungen Mann am Bitterfelder Bahnhof. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Des-sau-Roßlau seit einer Woche per Vollstreckungshaftbefehl nach dem ...

mehr