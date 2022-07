Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 78-jährige E-Bikerin in Waren (Müritz) schwer verletzt

Waren (Müritz) (ots)

Am 29.07.2022 missachtete ein 57 Jahre alte PKW-Fahrerin um 12.20 Uhr die Vorfahrt einer 78-jährigen Frau, die mit einem E-Bike in Waren (Müritz), Warendorfer Straße unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die ältere Dame und zog sich Kopfverletzungen sowie diverse Schürfwunden zu, die im Müritz-Klinikum behandelt werden. In diesem Fall trug die E-Bikerin keinen Schutzhelm. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 500,-EUR.

EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg

