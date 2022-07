POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzter Person und Sachschaden in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) - Am 28.07.2022, gegen 01:25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Tolstoistraße 8b in 17491 Greifswald gerufen. Ein auf dem Heimweg befindlicher Zeuge bemerkte die Flammen und wählte umgehend den Notruf. Durch bislang unbekannte Tatverdächtige wurde ein vor dem Aufgang abgestellter Kinderwagen in Brand gesetzt. Anschließend griffen die Flammen auf die Hauseingangstür über. Zur ...

