Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte verschaffen sich erneut Zutritt zu Brü-ckenpfeiler und entwenden Kupferkabel

Halle (ots)

Am Mittwoch, den 31. August 2022 wurde erneut eine offenstehende Tür an einem Brückenpfeiler der Saale-Elster-Brücke in Halle Ammendorf-Beesen festgestellt. Eine eingesetzte Streife des Bundespolizeireviers Halle begab sich gemeinsam mit Technikern der Deutschen Bahn zum Ereignisort und musste wiederholten Kabeldiebstahl feststellen. Bei der Nachsuche in der Tunnelanlage konnten Spuren gesichert werde, ein konkreter Hinweis auf die Täter ergab sich jedoch bislang nicht. Da es sich hier um einen besonders schweren Fall des Diebstahls handelt, hat die Bundespolizeiinspektion Magdeburg die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Personen bemerkt haben, welche mit diesen Handlungen in Verbindung gebracht werden können. Wer hat im Zeitraum vom 26. bis 31. August 2022 im Bereich der Brücke am alten Pumpwerk an der B 91 offene Türen, auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit dieser Straftat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magde-burg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell