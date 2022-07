POL-UN: Schwerte - Räuberischer Diebstahl: 24-Jähriger leistet bei Festnahme erheblichen Widerstand

Unna (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (03.07.2022) in Unna ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 44-jähriger Unnaer befuhr gegen 14.35 Uhr mit seinem Pkw die Hansastraße in Richtung Osten und beabsichtigte, links in den Reckerdingsweg einzubiegen. Dabei übersah er laut eigenen Angaben den entgegenkommenden 28-jährigen Dortmunder, der mit seinem Motorrad auf der Hansastraße in ...

mehr