Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 24-Jähriger wird seit einer Woche per Haftbefehl gesucht - Bundespolizei vollstreckt

Bahnhof Bitterfels (ots)

Am Mittwoch, den 31. August 2022 kontrollierten Beamte des Bundespolizeireviers Dessau gegen 02:00 Uhr einen jungen Mann am Bitterfelder Bahnhof. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Des-sau-Roßlau seit einer Woche per Vollstreckungshaftbefehl nach dem 24-Jährigen sucht. Wegen Sachbeschädigung wurde er im September 2020 vom Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen zu einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt. Er zahlte weder die geforderte Geldstrafe, noch stellte er sich dem Strafantritt. Folglich wurde der Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Dieser wurde dem afghanischen Staatsangehörigen eröffnet. Die für ein Abwenden der Haftstrafe geforderten 400 Euro konnte der Gesuchte nicht aufbringen und wurde bereits in den frühen Morgenstunden den Justizbeamten der Haftanstalt in Halle übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell