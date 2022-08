Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - Freund bewahrt 41-Jährigen vor Haft

Am Dienstag, den 30. August 2022 kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 09:30 Uhr einen 41-Jährigen auf dem Bahnhof in Schönebeck (Elbe). Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien in den Fahndungssystemen der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) seit Juli dieses Jahres per Vollstreckungshaftbefehl nach dem bulgarischen Staatsangehörigen sucht. So wurde dieser bereits im August 2019 vom Amtsgericht Strausberg wegen vorsätzlichen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Lediglich etwas mehr als die Hälfte des geforderten Betrages beglich der Verurteilte bisher. Auch dem darauffolgenden Strafantritt stellte er sich, trotz ergangener Ladung, nicht und war somit flüchtig. Demnach erließ jene Staatsanwaltschaft den Vollstreckungshaftbefehl. Dieser wurde dem Gesuchten eröffnet. Er hatte Glück im Unglück, kontaktierte einen Freund und bat ihm um Hilfe. Keine Stunde später erschien dieser auf der Dienststelle am Magdeburger Hauptbahnhof und beglich die offenen 560 Euro für seinen Bekannten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten Beide gemeinsam die Diensträume wieder verlassen.

