Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen. Defekter Motorroller weggeschoben und beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagabend, 15./16.10.2022, ist ein am Ortseingang von Klettgau-Erzingen abgestellter defekter Motorroller weggeschoben und beschädigt worden. Der Motorroller war auf dem Radweg rechts der B 34 aus Richtung Lauchringen am Samstag, gegen 21:00 Uhr, abgestellt worden, weil plötzlich der Motor ausgegangen war. Bis Sonntagabend wurde der Roller von Unbekannten über ein Feld in Richtung der dortigen Gleise geschoben und stehen gelassen. Dabei wurde dieser beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Da der Roller von der vorbeiführenden Bundesstraße gut zu sehen war, hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) auf Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell