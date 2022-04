Hochsauerlandkreis (ots) - Neheim Auf einer Baustelle Am Wiedenberg in Neheim wurde am Wochenende zwischen Freitagabend und Montagmorgen ein Dieseltank aufgebrochen und ca. 400 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Außerdem wurde der Tank eines Baggers aufgebrochen und weitere 100 Liter Diesel abgezapft. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ...

