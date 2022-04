Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbekannte Tatverdächtige nach Taschendiebstahl und Computerbetrug gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg

Das Opfer war im Aldi Olsberg einkaufen, wobei sie ihr Portemonnaie in einem Stoffbeutel im Einkaufwagen hatte. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte sie den Diebstahl ihres Portemonnaies. Die EC-Karte, die sich in der Geldbörse befand, wurde anschließend in der Sparkasse Olsberg benutzt. Bei der unberechtigten Abhebung des Geldbetrages, wurde die unbekannte Tatverdächtige mittels Überwachungskamera aufgenommen. Weitere Hinweise und Lichtbilder von der Tatverdächtigen finden Sie unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/77174 Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell