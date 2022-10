POL-FR: Freiburg: Gestohlenes Tablet führt die Polizei zu Tatverdächtigem

Freiburg (ots) - Einem 74-jährigen Mann wurde während des Einkaufs die Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen. Er befand sich am Dienstag, 18.10.2022, in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Im Rebacker". Gegen 11.30 Uhr bemerkte er beim Bezahlen an der Kasse den Diebstahl seiner hellbraunen Geldbörse. Diese befand sich in einem dunkelblauen Rucksack, welcher sich während des Einkaufs im Einkaufswand ...

