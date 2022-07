Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 26-Jähriger vorläufig festgenommen - Gestohlene Cartier Uhr zum Kauf angeboten

Bild-Infos

Download

Neuss, Mülheim, Köln (ots)

Am Donnerstag (07.07.), gegen 17 Uhr, erschien ein 26-jähriger Neusser in einem Imbiss an der Römerstraße, um sich mit einem vermeintlichen Kaufinteressenten für eine Cartier Uhr zu treffen, die er über ein Kleinanzeigenportal angeboten hatte. Statt einer Kaufabwicklung klickten jedoch die Handschellen, denn die besagte Uhr gehörte ihm gar nicht. Die Polizei hatte rechtzeitig Kenntnis von dem geplanten Handel mit der gestohlenen Cartier erhalten.

Das Inserat war nämlich dem eigentlichen Eigentümer aufgefallen, der den hochwertigen Zeitmesser wiedererkannte. Er hatte ihn erst kurz zuvor bei einem Kölner Händler erworben und über den Versandweg erhalten sollen. Doch das Paket war nie bei dem 29-jährigen Mülheimer eingetroffen.

Als er dann "seine" Uhr im Kleinanzeigenportal fand, reagierte er sofort auf das Angebot. Dass es sich tatsächlich um die richtige Cartier handelte, zeigte der Kaufbeleg, der zur Verifizierung des Wertes vorgelegt wurde: Der Bestohlene erkannte darauf seinen eigenen Namen. Zum Schein ging er auf das Angebot ein und verabredete einen Termin mit dem Verkäufer. Anschließend informierte er die Polizei.

Zivilbeamte erschienen wie verabredet an der Römerstraße in Neuss. Als der 26-Jährige die Uhr zum Kauf auf den Tisch legte, gaben sich die Beamten zu erkennen und nahmen ihn vorläufig fest. Dagegen wehrte sich der Neusser vehement; unter anderem biss er einen der Polizisten in die Hand. Die Beamten überwältigten den Verdächtigen und nahmen ihn mit zur Wache.

Der Tatverdächtige behauptete, die Uhr von einer anderen Person erworben und nur zum Weiterverkauf angeboten zu haben. Gegen ihn wird nun wegen des Tatvorwurfs der gewerbsmäßigen Hehlerei ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell