Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Einfamilienhäuser im Kreisgebiet - Zentralkommissariat ermittelt

Bild-Infos

Download

Neuss, Jüchen, Korschenbroich (ots)

An der Dürerstraße in Neuss-Selikum versuchten Einbrecher am Donnerstag (7.7.), gegen 23:40 Uhr, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Überrascht durch einen der Bewohner flüchteten sie durch den rückwärtigen Garten in anschließend unbekannte Richtung. Es soll sich um zwei Männer, etwa 165 bis 175 Zentimeter groß und von kräftiger Statur gehandelt haben. Sie trugen dunkle Kleidung und Sturmhauben. Eine Fahndung der Polizei verlief in der Nacht ohne Erfolg.

In Jüchen gelangten Täter in ein Haus an der Hauptstraße im Stadtteil Holz. Den Spuren zufolge drückten sie Jalousien nach oben und verschafften sich dann gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Was sie stahlen, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Nacht zu Donnerstag (7.7.) eingrenzen.

Am frühen Donnerstag (7.7.) bemerkten Bewohner des Bärlauchwegs, dass während ihrer Abwesenheit, Unbekannte in ihr Haus eingedrungen waren und das Mobiliar nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Auch in diesem Fall ist über mögliche Beute noch nichts bekannt.

Das zentrale Fachkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat in allen genannten Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen machen können (Telefon 02131 300-0).

Wohnungsinhaber, die sich zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes informieren wollen finden hilfreiche Tipps und Ansprechpartner auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell