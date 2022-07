Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt gegen jugendliches Duo nach Containerbrand

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (7.7.), gegen 21:45 Uhr, rückten Streifenwagen der Polizei und die Feuerwehr zum Marienplatz in Holzbüttgen aus. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gemeldet, dass zwei Jugendliche einen Altkleider Container in Brand gesetzt hätten.

Die Verdächtigen hatten unmittelbar nach ihrer Tat das Weite gesucht. Die Polizei fahndete mit einer Beschreibung nach dem Duo. Im Rahmen dessen konnten zwei Personen unweit der Nordkanalallee angetroffen werden, auf die die Beschreibung passte. Bei ihren Sachen fanden die Beamten unter anderem flüssigen Grillanzünder. Die 14-Jährigen gaben an, am Tatort gewesen zu sein, aber mit dem Brand nichts zu tun zu haben. Die weiteren Ermittlungen der Kripo werden nun zeigen, wie glaubwürdig diese Behauptung ist. Auch werden die Jugendlichen Rede und Antwort stehen müssen zu geöffneten Verkaufsregalen mit Grillzubehör auf dem Gelände einer nahgelegenen Tankstelle. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung durch Feuer.

Die Minderjährigen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

