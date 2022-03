Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - In Waldkindergarten eingebrochen, Zeugen gesucht

Durmersheim (ots)

Nachdem ein Langfinger den Waldkindergarten in der Ettlinger Straße heimsuchte, sind die Beamten des Polizeipostens Bietigheim auf der Suche nach Zeugen. Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 15:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr soll ein Unbekannter den als Büro dienenden Bauwagen aufgebrochen und Bargeld entwendet haben. Darüber hinaus richtete der ungebetene Besucher einen Sachschaden von rund 500 Euro an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich unter der Telefonnummer: 07245 91271-0 an die Beamten des Polizeipostens Bietigheim.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell