Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgungsfahrt im Trierer Westen - 18jähriger versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Trier (ots)

Am vergangenen Dienstag, 10.05.2022, gegen 23.30 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife im Bereich der Moselauen ein Kleinkraftrad älteren Baujahrs einer Kontrolle zu unterziehen. Als der Fahrer die Absicht der Polizisten erkannte, gab er Gas und suchte sein Heil in einer Flucht. Die Streife nahm die Verfolgung auf und erhielt dabei Unterstützung weiterer Polizeikräfte. Der Fluchtweg führte über die Luxemburger Straße bis zur Römerbrücke, von wo es zunächst wieder entgegengesetzt in Richtung Euren ging. Dabei fiel auf, dass das Kleinkraftrad, welches eigentlich nur eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h aufweisen sollte, mit augenscheinlich über 80 km/h geführt wurde. Ein jähes Ende fand die Flucht dann letztlich in der Herresthaler Straße, wo das Moped mit einem abgestellten Streifenwagen kollidierte und der Fahrer zu Sturz kam. Er trug dadurch leichte Verletzungen davon. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass das Fluchtfahrzeug nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen hat und der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen ist. Weitere Details zu den Hintergründen der Flucht des 18jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg sowie zu seiner Fahrtüchtigkeit sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Polizeieinsatz dürfte insbesondere in der Luxemburger Straße sowie im Stadtteil Euren für Aufsehen gesorgt haben. Die Polizeiinspektion Trier bittet daher Zeugen, bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des jungen Flüchtenden womöglich auch gefährdet wurden, sich mit der Wache unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

