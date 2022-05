Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

Am Montag, den 09.05.2022 in der Zeit von 20:50 Uhr bis 21:10 Uhr wurde im Bereich des Wendehammers der Schlesierstraße ein silberner VW Polo beschädigt. Die Beschädigung befindet sich im hinteren Bereich des Fahrzeugs. Als unfallverursachendes Fahrzeug könnte ein blauer Pkw in Frage kommen. Hinweise werden an die Polizeiwache Konz (06501/9268-0) erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell