POL-PDTR: Auto verliert Batterie vom Anhänger mit anschließendem Unfall

Tawern (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag, den 08.05.2022 , 17:00 Uhr und Montag, 09.05.2022 , 09:15 Uhr ereignete sich in Tawern in der Römerstraße (L136) ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein schwarz-gelber PKW des Typs Suzuki Vitara parkte gegenüber des Anwesens Nr. 41 am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Fellerich. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den geparkten PKW vermutlich beim Vorbeifahren am Kotflügel hinten links. Am geparkten PKW entstand ein ...

mehr