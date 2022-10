Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Autofahrerin verletzt sich bei Auffahrunfall mit Bus

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 19.10.2022, hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus in Lauchringen leicht verletzt. Kurz nach 14:30 Uhr war eine 35-jährige Busfahrerin beim Anfahren an der Einmündung der B 314 in die Klettgaustraße gegen den davor befindlichen Pkw der 38 Jahre alten Frau gestoßen, nachdem beide Fahrzeuge zuvor gestanden waren. Die Autofahrerin verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 20000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell