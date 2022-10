Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Geparkter BMW beschädigt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 19.10.2022, zwischen 09:20 Uhr und 10:30 Uhr, ist ein im Riedpark in Lauchringen geparkter 1er BMW beschädigt worden. Der BMW stand auf dem Parkplatz eines sozialen Zentrums am Bertold-Schmidt-Platz. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte dessen Fahrerseite und flüchtete. Der Sachschaden am BMW liegt bei rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet um Zeugenhinweise!

