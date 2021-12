Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Beckum. Aufmerksamer Nachbar verhinderte wahrscheinlich einen Einbruch

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 15.12.2021 wurde ein 51-Jähriger gegen 18.50 Uhr durch ein lautes Geräusch auf dem Nachbargrundstück an der Oelder Straße in Beckum aufmerksam. Als er nachsah, entdeckte der Mann zwei Männer und sprach sie an. Daraufhin flüchtete das Duo und unmittelbar darauf fuhr ein Auto mit einem auswärtigen Kennzeichen, Städtekennung SU, davon. Dank der Aufmerksamkeit des Beckumers und seiner Ansprache dürften die Männer von ihrer Tat abgesehen haben.

In der dunklen Jahreszeit häufen sich Wohnungseinbrüche. Neben einer aufmerksamen Nachbarschaft empfiehlt es sich, das Haus bewohnt aussehen zu lassen. Denn Einbrecher nutzen selbst nur kurze Abwesenheiten aus, um in Häuser und Wohnungen einzubrechen, die scheinbar verlassen sind. Weitere Informationen zum Einbruchschutz gibt es hier: https://www.zuhause-sicher.de/ https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/ https://www.k-einbruch.de/

Darüber hinaus stehen die technischen Fachberater der Kriminalprävention für Fragen rund um ein sicheres Zuhause zur Verfügung, telefonisch unter 02581/600-281 oder per E-Mail kpo.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell