Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Kradfahrer - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 14.12.2021, 23:05 Uhr

Warendorf (ots)

Im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag, 14.12.2021, 19.25 Uhr in Telgte ereignete, wird ein Pkw mit Anhänger gesucht. Möglicherweise hat der Flüchtige den Unfall nicht wahrgenommen und ist deshalb weitergefahren. Der Fahrer eines dunklen Pkws, möglicherweise eines Kleinwagens, hatte einen zweiachsigen, silbernen Anhänger ohne Ladung und Plane angehängt. Er kam aus der Einmündung Bester Feld/Raestrup 6-8 und wird gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

Entgegen der ersten Meldung konnte der jugendliche Kleinkraftradfahrer das Krankenhaus bereits gestern Abend verlassen und ist nicht schwer, sondern leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell