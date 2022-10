Ulm (ots) - Am Mittwoch bemerkte der Bewohner eines Hauses in der Schloßstraße, dass Einbrecher versuchten, mit Gewalt die Haustüre zu öffnen. Offenbar hatten Unbekannte zwischen 17 Uhr und 22 Uhr versucht, die Tür aufzuheben. Entsprechende Spuren fand die Polizei an der Haustür. Die Täter scheiterten diesmal ...

