Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher unterwegs

Innerhalb von wenigen Tagen suchen Unbekannte in Heidenheim ein Wohngebäude mehrfach auf.

Ulm (ots)

Am Mittwoch bemerkte der Bewohner eines Hauses in der Schloßstraße, dass Einbrecher versuchten, mit Gewalt die Haustüre zu öffnen. Offenbar hatten Unbekannte zwischen 17 Uhr und 22 Uhr versucht, die Tür aufzuheben. Entsprechende Spuren fand die Polizei an der Haustür. Die Täter scheiterten diesmal aber vermutlich an der Tür oder wurden gestört.

Bereits am Sonntag hatten sich Einbrecher am gleichen Wohngebäude zu schaffen gemacht. Sie hebelten zwischen 12 Uhr und 22 Uhr die Haustür auf. Im Innern fanden sie Bargeld. Das nahmen sie mit. Die Polizei aus Heidenheim sucht nun die Täter. Sie prüft auch, ob die beiden Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden.

Hinweis:

Der gescheiterte Einbruch zeigt, dass viele Einbrüche im Versuch steckenbleiben. Sogar in der Hälfte aller Fälle, sagt die Kriminalstatistik der Polizei. Wie man sich richtig vor Diebstahl und Einbruch schützt, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell