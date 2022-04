Polizei Düsseldorf

POL-D: Willich - A44 Richtung Aachen - Höhe Anschlussstelle Münchheide - Aufwendige Bergung mit Spezialkran in der Nacht beendet

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 5. April 2022, 4:15 Uhr

Wie in der Pressemeldung von gestern Vormittag berichtet, verunglückte am frühen Dienstagmorgen in einer Baustelle bei Willich, auf der A44, ein 52 Meter langer und über 100 Tonnen schwerer Sattelzug. Für die aufwendige Bergung kam ein 400-Tonnen-Kran zum Einsatz.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5189099

Der Schwertransport, der das Bauteil eines Windrades geladen hatte, konnte gegen 23:30 Uhr geborgen werden. Anschließend wurde dieser bis zum Parkplatz Bockerter Heide begleitet.

Die Sperrmaßnahmen wurden nach Reinigung der Fahrbahn in der Nacht auf heute gegen 00:15 Uhr aufgehoben.

