Ulm (ots) - In der Nacht zum Donnerstag war ein Einbrecher in der Frauenstraße unterwegs. Der Unbekannte kletterte gegen 4 Uhr die Fassade hoch und schlug das Toilettenfenster ein. So gelangte er in das Innere. Auf seiner Suche nach Brauchbarem fand er Bargeld. Mit seiner Beute gelang ihm unentdeckt die Flucht ...

