Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220722 - 0789 Bundesautobahn 5: Festnahmen nach Pkw-Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Einer Streife der Polizeiautobahnstation Frankfurt fiel am Freitag, den 22. Juli 2022, gegen 02.30 Uhr, ein Opel Astra auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Kassel auf. An dem Wagen befanden sich Frankfurter Kennzeichen, welche in der Zeit zwischen dem 9. Juli und dem 19. Juli 2022 von einem Pkw entwendet wurden, welcher in der Werner-Bockelmann-Straße geparkt stand.

Am Autobahnkreuz Bad Homburg versuchte der Fahrer des mit sechs Personen besetzten Astra durch ein ruckartiges Abbiegen in einen Wirtschaftsweg der Polizeistreife zu entkommen. Da er für dieses Fahrmanöver jedoch deutlich zu schnell war, kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen des Opel blieben bei dem Unfall unverletzt.

Wie sich herausstellte, wurde der Wagen von einem 15-Jährigen ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss geführt. Die fünf weiteren Personen sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Der Opel Astra wurde in der Zeit zwischen dem 14. Juli und dem 15. Juli 2022 im Nieder-Kirchweg gestohlen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die jungen Leute wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell