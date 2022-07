Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220721 - 0786 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubdelikt

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 28-Jähriger hielt sich am gestrigen Mittwoch, den 20. Juli 2022, in der Moselstraße auf, als er von mehreren Männern angegangen wurde. Dabei erbeuteten die Unbekannten seine Wertsachen.

Zunächst ging bei der Polizei die Meldung ein, dass mehrere Personen einen Mann angreifen würden. Vor Ort konnte der gänzlich unbekleidete Geschädigte, 28 Jahre alt, von einer alarmierten Polizeistreife an der Kreuzung zur Niddastraße angetroffen werden. Dieser habe sich gegen 12:00 Uhr in der Moselstraße aufgehalten. Nach derzeitigen Erkenntnissen näherten sich ihm zu diesem Zeitpunkt mehrere Männer und raubten ihm neben seiner getragenen Kleidung auch ein Smartphone, einen Rucksack, eine Bauchtasche, eine Tasche und rund 80 Euro Bargeld. Anschließend ergriffen die Männer in unbekannte Richtung die Flucht. Der Tatverdacht gegen zwei in der Nähe festgestellte Personen erhärtete sich nicht. Diese wurden nach der Feststellung ihrer Personalien wieder entlassen. In der Nähe des Tatortes konnte auf der Straße die Hose des Geschädigten aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt werden.

Drei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: Männlich, circa 30 Jahre alt, dickliche Statur, orientalische Erscheinung; bekleidet mit blauen Shirt und Shorts.

2. Täter: Männlich, blond, langer Bart, kaputte Zähne; bekleidet mit T-Shirt.

3. Täter: Männlich, circa 30 bis 40 Jahr alt, orientalische Erscheinung, bärtig; bekleidet mit lilafarbenen Hemd.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell