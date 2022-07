Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 86-jähriger Radfahrer aus Lemgo bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (2. Juli 2022) auf der Herforder Straße ereignet hatte. Gegen 14:45 Uhr beabsichtigte der ältere Mann die Herforder Straße auf Höhe einer Verkehrsinsel zu überqueren. Dabei übersah er offenbar den Ford eines 23-jährigen Mannes aus Bad Salzuflen. Dieser fuhr in Richtung Lemgo und erfasste den Radfahrer, der dadurch zu Boden geschleudert wurde. Der 86-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Der Sachschaden blieb gering. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell