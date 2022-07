Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Schläge aus Gruppe heraus - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Jugendliche verletzten am frühen Sonntagmorgen (3. Juli 2022) zwei 23 und 55 Jahre alte Männer auf der Robert-Koch-Straße. Gegen 3 Uhr waren die Männer, gemeinsam mit zwei Frauen, auf dem Weg nach Hause. Sie gingen jeweils zu zweit in einem Abstand von etwa 50 Metern, als sie die Gruppe passierten. Der 55-Jährige wurde bereits angepöbelt. Als der 23-Jährige an der Gruppe vorbei ging, wurde er umgehend angegriffen und verletzt. Während der 55-Jährige dem 23-Jährigen half, wurde er ins Gesicht getreten. Die Verletzungen des älteren Mannes mussten in einer Klinik behandelt werden. Bei den Aggressoren soll es sich um etwa 6-7 Männer im Alter von etwa 20-30 Jahren gehandelt haben. Der Haupttäter soll etwa 1,80 Meter groß und von "moppeliger" Statur sein. Dieser soll noch von anderen Gruppenmitgliedern zurück gehalten worden sein. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter 05222 98180 bei der Kripo in Bad Salzuflen.

