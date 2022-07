Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220721 - 0784 Frankfurt-Westend: Exhibitionist vor Kindergarten

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwoch, den 20. Juli 2022, kam es gegen 11.30 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung vor einem Kindergarten in der Körnerstraße. Ein unbekannter Mann stellte sich vor den abgezäunten Spielplatz eines Kindergartens in der Körnerstraße. Er öffnete seine Hose und entblößte seinen Genitalbereich. Danach entfernte er sich. Über den Täter ist lediglich bekannt, dass er ungepflegt war und lange graue Haare, vermutlich zu einem Zopf gebunden, hatte.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755-10300 entgegen.

