Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220721 - 0782 Frankfurt-Gallus: Dachstuhlbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Rund 700.000 EUR Sachschaden entstanden am Mittwoch, den 20. Juli 2022, bei dem Brand des Dachstuhles eines Mehrfamilienhauses in der Erbbaustraße.

Die Polizei wurde gegen 21.25 Uhr von dem Feuer informiert und traf mit zwei Streifen noch vor der Feuerwehr ein. Die Beamten begannen daraufhin mit der Evakuierung der in dem Haus befindlichen 37 Bewohner. Eine Rollstuhlfahrerin musste aus ihrer Wohnung getragen werden und wurde ebenfalls zum Sammelpunkt verbracht. Bei den Löscharbeiten wurden drei Feuerwehrmänner verletzt, einer von ihnen erlitt Verbrennungen an beiden Handgelenken. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Gegen 01.50 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort zunächst beendet. Ein Teil der Bewohner konnte in die Wohnungen zurück, für andere mussten andere Unterkunftsmöglichkeiten gefunden werden. Gegen 03.00 Uhr ging dann eine neue Meldung ein, wonach der Dachstuhl wieder in Flammen stünde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Wie sich herausstellte, hatte sich hinter einem Schrank ein Glutnest erneut entzündet. Etwa 50 Minuten später war auch der zweite Einsatz beendet. Der Brand selbst dürfte durch einen Blitzeinschlag entstanden sein. Die Brandursachenermittlung dauert zurzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell