Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220720 - 0779 Frankfurt-Bornheim: Nackter Mann leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(dr) Ein nackter Mann hat am Dienstagabend in der Wittelsbacherallee für einen Polizeieinsatz gesorgt und bei seiner Festnahme Widerstand geleistet. Dieser stand offenbar unter starken Alkoholeinfluss und kam zur Ausnüchterung ins Polizeipräsidium.

Mehrere Anwohner der Wittelsbacherallee meldeten sich gegen 21.00 Uhr bei der Polizei und teilten mit, dass ein nackter Mann auf der Straße herumschreie und Leute belästige. Eine alarmierte Streife des 6. Reviers traf in Höhe der Hausnummer 171 auf den unbekleideten Mann, welcher neben einer Parkbank lag. Als dieser die Beamten sah, fordertet er sie auf, sein Glied anzufassen und führte dabei sexuelle Handlungen an sich aus. Dabei beleidigte er die Beamten mehrfach. Im weiteren Verlauf erhob sich der Mann und ging auf diese zu. Da er keinen Abstand halten wollte, brachte ihn die Streife zu Boden. Mit der Unterstützung einer weiteren Streife gelang es, ihn festzunehmen. Dabei trat er in Richtung der Polizeibeamten und gab weitere Beleidigungen von sich.

Sie setzten ihn daraufhin in den Streifenwagen, in dem er noch in die Richtung eines Beamten spuckte. Letztlich führte ihn sein renitentes Verhalten in die Ausnüchterungszelle des Polizeipräsidiums, aus welchem er heute Morgen entlassen wurde. Gegen den 33-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell