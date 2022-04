Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/Riss - Vorfahrt missachtet

Zwei Pkw stießen beim Abbiegen zusammen.

Ulm (ots)

Am Freitagabend gegen 22.25 Uhr wollte eine 24 Jahre alte Frau von der Ulmer Straße nach links in die Memminger Straße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 48-Jährigen, die auf der Memminger Straße in Richtung Jordanei unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Die Autofahrerinnen blieben unverletzt.

++++++++++++++++0617662

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell