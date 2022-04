Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall nach Ampelausfall

Verletzt wurde eine Frau am Freitag bei einem Unfall auf einer Ulmer Kreuzung.

Bereits zur Mittagszeit hatte ein Auto an der Kreuzung Stuttgarter-/Heidenheimer Straße einen Verteilerkasten gerammt. Deshalb war dort die Ampel ausgefallen. Und deshalb sollten sich die Autofahrer an die Verkehrszeichen halten, die ebenfalls die Vorfahrt regeln. Ein 35-Jähriger hatte das kurz vor 14 Uhr übersehen. Er bog an der Kreuzung von der Heidenheimer Straße nach links in die Stuttgarter Straße ab, um stadtauswärts weiterzufahren. Doch passte der Mann nicht auf. Mit seinem Skoda rammte er einen BMW, der auf der Heidenheimer Straße entgegenkam. Dessen 77-jährige Fahrerin wurde verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, sollen die Untersuchungen im Krankenhaus ergeben. Dorthin brachte der Rettungsdienst die Seniorin. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Die Ermittler schätzen den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 13.000 Euro.

17 Prozent der Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2021 waren auf Missachten der Vorfahrt, elf Prozent auf zu schnelles Fahren, fünf Prozent auf Fehler beim Abbiegen und vier Prozent auf Fehler beim Überholen zurückzuführen. "Die Bekämpfung dieser Unfallursachen, die allesamt auf Eile basieren, ist mühsam", sagt die Polizei. Weil sie aber oft zu schweren Folgen führen, gehe sie weiterhin intensiv gegen diese Ursachen vor. Damit alle sicher ankommen.

