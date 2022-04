Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Beim Diebstahl ertappt

Auf eine Spendenkasse abgesehen hatte es am Donnerstag ein Unbekannter in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr wurde ein Mann in einem Schnellrestaurant in der Ulmer-Tor-Straße beobachtet, wie er eine auf dem Verkaufstresen aufgestellte Spendenkasse an sich nahm. Der Dieb flüchtete aus dem Lokal in Richtung Parkhaus. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann einholen. Der war auf der Flucht gestürzt und das Geld aus der Spendenkasse verteilte sich auf der Straße. Ein weiterer Zeuge kam dazu und wollte den Dieb festhalten. Der zog ein Messer und konnte unerkannt in Richtung Zeppelinring/ Rollinstraße flüchten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und sucht den Unbekannten. Der soll etwa 16 bis 22 Jahre alt und ca. 175 bis 180 cm groß sein. Der Mann trug eine blaue Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover. Er führte eine braune Umhängetasche mit sich.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt:

- Wer hat am Donnerstag, gegen 22.15 Uhr, im Bereich Ulmer-Tor-Straße/ Zeppelinring/ Rollinstraße

verdächtige Personen gesehen?

- Wer hat dort einen Flüchtenden beobachtet? - Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte an die Polizei Biberach unter der Telefon-Nr. 07351/4470

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen.

