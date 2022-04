Ulm (ots) - Gegen 22.15 Uhr wurde ein Mann in einem Schnellrestaurant in der Ulmer-Tor-Straße beobachtet, wie er eine auf dem Verkaufstresen aufgestellte Spendenkasse an sich nahm. Der Dieb flüchtete aus dem Lokal in Richtung Parkhaus. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann einholen. Der war auf der ...

mehr