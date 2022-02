Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Hausdurchsuchung wegen Verdachts auf den Besitz gefälschter Impfausweise (PM des Landkreises Grafschaft Bentheim)

Bad Bentheim (ots)

Infolge eines Verdachts auf den Besitz gefälschter Impfausweise hat der Landkreis Grafschaft Bentheim in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizeistation am Donnerstag, 27. Januar 2022, ein Wohn- und Geschäftshaus in Bad Bentheim durchsuchen lassen. Dabei stießen die Beamten auf gefälschte Impfzertifikate in der Corona-App des Verdächtigten.

Die Ermittlungen hatten im Vorfeld ergeben, dass der Betreffende im Besitz von gefälschten Impfpässen, Impfzertifikaten sowie Mobiltelefonen mit gefälschten digitalen Impfnachweisen sein könnte. Daraufhin ordnete das Amtsgericht Nordhorn einen Durchsuchungsbeschluss an. Vertreter des Landkreises Grafschaft Bentheim und der Stadt Bad Bentheim suchten den Mann in Begleitung der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am frühen Morgen auf. Neben dem Wohnhaus in Bad Bentheim wurde auch die Firma des Verdächtigten durchsucht. Im Ergebnis konnte das Mobiltelefon des Betreffenden sichergestellt werden, auf dem die Corona-App mitsamt der dafür genutzten, jedoch gefälschten, Impfzertifikate installiert war. Ebenso wurden zwei ausgedruckte Impfzertifikate sichergestellt. Ein Impfpass konnte nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Landkreis und Polizei weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass der Besitz, die Verwendung und die Herstellung gefälschter Impfausweise sowie die Gebrauchmachung entsprechender digitaler Impfzertifikate strafbar sind. Sie können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell