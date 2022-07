Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220721 - 0783 Frankfurt-Niederursel: Uhr vom Handgelenk und Kette vom Hals gerissen

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei bislang unbekannte Männer verwickelten am gestrigen Abend (20. Juli 2022) eine 72-jährige Frau vor ihrer Wohnanschrift in ein Gespräch und entrissen ihr eine Armbanduhr und eine Goldkette.

Gegen 19:55 Uhr sprachen zwei Männer die Geschädigte im Hammarskjöldring vor dem Eingang ihrer Wohnanschrift an. Unvermittelt riss ihr einer der beiden die Armbanduhr vom Handgelenk und flüchtete sogleich. Der andere tat zunächst so, als wolle er diesem nacheilen, kehrte jedoch zu der Geschädigten zurück und riss ihr auch noch die Goldkette vom Hals. Das Duo flüchtete dann mit der Beute zu Fuß in südliche Richtung.

Die beiden Männer sollen nach Angaben der 72-Jährigen etwa 170 cm groß, circa 20 bis 25 Jahre alt und von schmaler Statur gewesen sein sowie mutmaßlich von orientalischer Erscheinung. Des Weiteren hätten sie gebrochenes Deutsch gesprochen. Einer der jungen Männer habe ein türkisfarbenes T-Shirt und dunkle Jeans getragen, der andere komplett dunkle Kleidung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den unbekannten Tätern werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 bei der Frankfurter Kriminalpolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell