Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Livestream der Pressekonferenz zum Tötungsdelikt an zwei Polizeibeamten

Kaiserslautern (ots)

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, das Landespolizeipräsidium des Saarlandes und das Polizeipräsidium Westpfalz geben heute, um 14 Uhr, in Kaiserslautern eine Pressekonferenz zu dem Tötungsdelikt an zwei Polizeibeamten. Eine 24-jährige Polizistin und ein 29-jähriger Polizist sind am frühen Montagmorgen im Kreis Kusel durch Schüsse tödlich verletzt worden (wir berichteten mehrfach). Der Livestream dazu ist unter folgendem Link erreichbar: https://s.rlp.de/ciAQK |elz

