POL-PPWP: Weiterhin sogenannte "Montagsspaziergänge" in der Region

In der Westpfalz waren am Montagabend erneut Menschen bei sogenannten Montagsspaziergängen unterwegs. Ihr Protest richtete sich gegen die aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

In Kaiserslautern trafen sich etwa 300 Teilnehmer an verschiedenen Örtlichkeiten und zogen durch die Innenstadt.

In Landstuhl, Kusel, Waldmohr und Winnweiler waren jeweils weniger als 20 Menschen unterwegs. In Rockenhausen zählte die Polizei 25 Teilnehmer.

Circa 200 Menschen zogen am Abend in Pirmasens durch die Innenstadt, in Zweibrücken waren es etwa 110 Personen. Bei einer angemeldeten Gegenveranstaltung trafen sich in Pirmasens knapp 60 Teilnehmer. In Dahn nahmen 30 Personen an den sogenannten Montagsspaziergängen teil, in Rodalben 20.

Die Aktionen verliefen friedlich.

Wo die Polizei Verstöße feststellte, wiesen die Beamten die Personen explizit darauf hin und stellten die Identität der Betroffenen fest. |mhm

