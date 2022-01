Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nachtrag: Zwei Polizeibeamte tödlich verletzt - Änderung der Hinweisnummer

Landkreis Kusel (ots)

In der Fahndung zu den zwei tödlich verletzten Polizeibeamten (https://s.rlp.de/eO8kH) haben wir die Hinweisnummer geändert. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631 369-2528 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell