Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb macht sich an Fahrzeugen zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

Gleich mehreren Anwohnern fiel in der Nacht zu Samstag im Stadtteil Hohenecken ein Mann auf, der an geparkten Fahrzeugen nachschaute, ob diese verschlossen waren. Ein Zeuge beobachtete zudem, wie der Mann einen unverschlossenen PKW durchwühlte. Dank der aufmerksamen Zeugen konnte der Tatverdächtige am Tatort festgestellt werden. Diebesgut wurde bei ihm nicht aufgefunden. Dem 34-jährigen Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.|esb1

