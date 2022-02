Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Junger Mann soll sich Mädchen genähert haben - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 12.02.2022, gegen 20:30 Uhr, soll sich ein junger Mann in der Eissporthalle in Herrischried trotz entgegenstehendem Willen einem Mädchen genähert haben. Der Tatverdächtige soll mehrfach die 13-jährige ergriffen und an sich gezogen haben, bis sich diese in der Damentoilette einschließen konnte. In dieser Stresssituation bekam das Mädchen Atemschwierigkeiten und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Vom Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: ca. 16 bis 18 Jahre alt, kräftige Statur, weiße Hautfarbe, kurze braune Haare und Bart. Er soll eine Kopfbedeckung, einen schwarzen Pulli und eine schwarze Jogginghose getragen haben. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell