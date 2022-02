Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht in der Hardstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In den Zeitraum zwischen Freitag, 11.02.2022, 17.00 Uhr bis Samstag, 12.02.2022, 16.00 Uhr, kam ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit einem blauen VW Bora, welcher in der Hardstraße auf einem Parkplatz unter der Autobahnbrücke geparkt war. Durch die Kollision wurde der VW Bora einige Zentimeter nach hinten verschoben. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, entgegen.

