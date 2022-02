Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: 81-Jähriger wird an Teststation handgreiflich

Freiburg (ots)

Ein 81-jähriger Mann wurde am Freitag, 11.02.2022, kurz vor 10.00 Uhr, in Haltingen an einer Teststation gegenüber dem Betreiber handgreiflich, da man sich weigerte einen Schnelltest durchzuführen. Der 81-Jährige erschien ohne Mund-Nasen-Bedeckung an der Teststation um einen Schnelltest zu machen. Er wurde mehrfach auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung angesprochen, was ich wohl partout nicht interessierte. Mittlerweile wurde der 34-jährige Betreiber der Teststation kontaktiert und als dieser vor Ort erschien schlug ihm der 81-Jährige auf die Brust, beleidigte diesen ab und schlug ihm ein zweites Mal ins Gesicht. Der Betreiber machte keine Verletzungen geltend. Der 81-Jährige verließ ohne einen Test die Örtlichkeit. Dafür erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.

