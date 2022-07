Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220721 - 0785 Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwoch, den 20. Juli 2022, kam es gegen 21.30 Uhr, auf der A5 Richtung Darmstadt, kurz hinter dem Autobahnkreuz Bad Homburg, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines 1er BMW und der 23-jährige Fahrer eines 3er BMW kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt. Das Auto des 23-Jährigen kam durch den Zusammenstoß ins Schleudern, rutschte mit dem Heck voran zunächst in die Böschung und stieß dann in eine Schutzplanke. Währen der Fahrer des 1er BMW ohne körperlichen Schaden davonkam, wurde der Fahrer des 3er BMW so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Über den Unfallhergang machten beide Verkehrsteilnehmer unterschiedliche Angaben. Der Sachschaden an dem 1er BMW beträgt 5.000 Euro, der 3er BMW hat einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Frankfurter Polizeiautobahnstation ist erreichbar unter der Telefonnummer 069-75546400.

