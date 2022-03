Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Geparktes Auto beschädigt

Borken (ots)

Angefahren hat eine unbekannte Person am vergangenen Donnerstag in Borken-Burlo einen parkenden Wagen. Der graue Kia hatte auf einem Parkstreifen am Mühlenweg gestanden. Nach Angaben eines Zeugen hat ein Lkw mit niederländischen Kennzeichen das Auto gegen 22.00 Uhr gestreift. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

